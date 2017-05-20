Бродин: понимаем, что Швеции с Канадой будет тяжело, они обыграли Россию

Защитник сборной Швеции Юнас Бродин прокомментировал победу над Финляндией в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года (4:1).

«С Финляндией была непростая игра, но мы проделали хорошую работу. У нас пошло большинство, мы смогли навязать сопернику свой хоккей. В итоге добились заслуженной победы. Да, сейчас мы счастливы, но праздновать рано, так как завтра нам предстоит провести главный матч на турнире. Это будет большая игра. Мы понимаем, что с Канадой играть тяжело. Они обыграли Россию в полуфинале, будем разбирать и готовиться. Их матч с Россией не смотрел, знаю только результат. Думаю, посмотрим в отеле», — сказал Бродин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.