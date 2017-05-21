Д. Клингберг: финал Швеция — Канада — звучит неплохо, это будет как матч НХЛ

Защитник сборной Швеции Джон Клингберг прокомментировал победу над Финляндией в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года (4:1) и предстоящую встречу с Канадой.

«Финал с Канадой — звучит неплохо. Финал не будет похож на игру с Финляндией. Думаю, канадцы будут играть мощнее, чем финны сегодня. И у нас, и у них в составе много игроков из НХЛ, так что это будет как игра НХЛ на большой площадке. Должно быть весело», — приводятся слова Клингберга на официальном сайте турнира.

Финал Швеция — Канада состоится 21 мая.