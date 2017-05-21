Уилсон – 5-й игрок в истории «Нэшвилла», забивший 13 голов в плей-офф НХЛ

Форвард «Нэшвилл Предаторз» Колин Уилсон в пятом матче финальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:1) забросил шайбу. Его команда ведёт в серии со счётом 3-2.

Американский хоккеист забил свой 13-й гол в розыгрышах Кубка Стэнли и вышел на первое место в истории «Предаторз», сравнявшись с Ши Уэбером, Дэвидом Легуондом, Джеймсом Нилом и Филипом Форсбергом.

Кроме того, Уилсон побил рекорд «Нэшвилла», забросив в большинстве шестую шайбу за карьеру в плей-фф. В 11 матчах текущего турнира на счету Уилсона 4 (2+2) очка.