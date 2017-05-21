Карлайл: Ринне часто играл в зоне соперника, используя ошибки «Анахайма»

Главный тренер «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл прокомментировал поражение от «Нэшвилл Предаторз» (1:3) в пятом матче финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли (2-3).

«Мы не играли на своём привычном уровне. В первой половине игры всё получалось неплохо, но потом у нас как будто кончился бензин. У нас не шла игра в средней зоне. Ринне часто играл с шайбой в зоне соперника, используя наши ошибки. Это было важным фактором, мы сами облегчали им задачу.

Мы не будем вешать головы и впадать в пессимизм. Мы встряхнёмся и будем готовы к следующей игре. Постараемся активизироваться и сыграть лучше, чем сегодня. Мы уже выигрывали на домашней арене «Нэшвилла», так что не имеет разницы, куда мы едем. Если мы будем играть так, как можем, то успех может прийти», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.