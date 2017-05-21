«Эдмонтон» продлил контракт с нападающим Пакариненом

«Эдмонтон Ойлерз» подписал новый контракт с форвардом Ииро Пакариненом. Условия соглашения с 22-летним финном остались прежними – один год, односторонний статус и зарплата в размере $ 725 тыс.

В минувшем сезоне Пакаринен сыграл 14 матчей в Национальной хоккейной лиге за канадскую команду и набрал 4 (2+2) очка. Хоккеист пропустил значительную часть сезона из-за травмы колена. Также Пакаринен выходил на лёд в одном матче розыгрыша Кубка Стэнли. В Американской хоккейной лиге игрок провёл 5 матчей и набрал 1 (0+1) очко.