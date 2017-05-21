Автоконцерн «Шкода» продлил спонсорский контракт с ИИХФ до 2021 года

Чешская автомобилестроительная компания «Шкода» продлила спонсорское соглашение с ИИХФ до 2021 года.

«Шкода» сотрудничает с ИИХФ в течение 25 лет. Чешский автоконцерн с 1992 года является официальным спонсором чемпионатов мира по хоккею.

21 мая на чемпионате мира по хоккею состоятся два заключительных матча – игра за третье место и финал. Сборная России уступила в полуфинальной игре сборной Канады (2:4), а финская команда проиграла шведам (1:4) и встретится с россиянами в матче за третье место. В финале чемпионата мира сыграют Швеция и Канада.