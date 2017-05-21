Андерсон: место проведения матча не слишком влияет на хоккей команд

Вратарь «Оттавы Сенаторз» Крэйг Андерсон поделился ожиданиями от пятого матча серии с «Питтсбург Пингвинз» (2-2).



«Место проведения матча не сильно сказывается на хоккее, который показывают команды. Обстановка меняется, но не сама суть игры. Тактика, стиль, система, а также другие компоненты хоккея остаются прежними независимо от арены, где проходят матчи. Мне кажется, что в целом в первых четырёх поединках серии с «Питтсбургом» «Оттава» показала неплохой хоккей. Пока мы держим определённую планку и не опускаемся ниже своего же уровня, у нас имеются отличные шансы на победу в каждом матче в Кубке Стэнли», — приводит слова Андерсона официальный сайт лиги.

Кюнхакль, Раст, Хёрнквист и Шульц могут сыграть в 5-м матче серии с «Оттавой»