Гюнцель: неудачные полосы порой случаются, в плей-офф забивать намного сложнее

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель поделился мнением о том, что ему не удаётся забить уже в пяти матчах.



«В последнем матче я сделал две голевые передачи и нанёс четыре броска по воротам. Надеюсь, это поможет обрести уверенность в себе. Такие полосы порой приходится преодолевать. Надо просто не забивать себе голову. Конечно, в плей-офф забивать намного сложнее. Пространство ограничено, к воротам выйти очень тяжело… Остаётся надеяться, что в скором времени гол случится», — цитирует хоккеиста официальный сайт лиги.

Салливан: Гюнцель — опытный для своего возраста игрок, его гол — вопрос времени