На матче Россия — Финляндия за третье место ЧМ-2017 присутствует 16 182 зрителя

Матч за третье место сборной России и Финляндии на чемпионата мира по хоккею 2017 года собрал 16 182 зрителей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Встреча проходит на «Ланксесс-Арене» в Кёльне. Всего же стадион вмещает 18 500 зрителей. На полуфинальной игре Канады и России 21 мая присутствовало 16 469 зрителей.

На данный момент идёт третий период. Россияне выигрывают со счётом 4:3. Заброшенными шайбами в матче отметились Владимир Ткачёв, Богдан Киселевич, Микко Рантанен, Микко Лехтонен и Вели-Матти Савинайнен, а Никита Гусев сделал дубль.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Финляндия.