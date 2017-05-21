Плотников: уходим с улыбкой, но осадок остался

Нападающий сборной России Сергей Плотников прокомментировал победу российской команды в матче за бронзовые медали со сборной Финляндии (5:3).

«Опять пропустили в конце второго периода необязательный гол. Конечно, эти голы сбивают игру. Нужно внимательнее действовать в концовке периодов и их начале, чтобы больше подобного не происходило. После полуфинала мы смогли морально восстановиться. Тренер вчера пару слов сказал. Конечно, мы рассчитывали на другое, но надо было заканчивать сезон с гордо поднятой головой. Четыре года в медалях – это не топтание на месте. Сыграй мы с Канадой нормально третий период, были бы сегодня в финале. Но всё равно у нас команда боевая, а те, кто первый раз приехал на чемпионат мира, смогут прибавить. После Евротура это, конечно, большая разница. Команда бойцовская, это настоящие мужики. Все выходят и понимают, что на чемпионате мира нужно показывать свой лучший хоккей.

Прошлый сезон получился чёрным пятном в моей карьере, в этом году получилось немного поднять голову, взбодриться. Хотелось закрыть его успешным выступлением на чемпионате мира. Тайм-аут в третьем периоде помог успокоиться. Мы стали лучше прессинговать, защитники стали действовать плотнее. Какое настроение после турнира? Уходим с улыбкой, но осадок всё равно остался. Держу ли в голове возвращение в НХЛ? Не знаю. Надо просто отыграть следующий сезон в СКА, пока я об этом не думал», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.