Рантанен: против таких парней, как Панарин, играть очень непросто

Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен прокомментировал поражение своей команды в матче за бронзовые медали чемпионата мира от сборной России (3:5).



«Первый период получился неплохим. Россия забила первой, но мы выравняли игру, а вот вторая двадцатиминутка нас просто убила. В третьем периоде мы смогли взвинтить темп, сделать счёт 4:3, но немного не повезло, пропустили пятую шайбу, после чего всё было кончено. Мы не смогли завоевать медали, но я горд за каждого парня в сборной Финляндии. Возможно, мы не лучшим образом выглядели на групповом этапе, но дошли до полуфинала. Против таких парней, как Панарин, играть очень непросто. Россияне действовали здорово, комбинировали. Шипачёв тоже понравился», — передаёт слова Рантанена корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Бронза, от которой грустно. Россия едва не подарила финнам медали ЧМ Сборная России, ведя к середине матча 4:0 у Финляндии, едва не упустила бронзовые медали ЧМ-2017. Однако довела дело до победы — 5:3.