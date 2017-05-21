Марьямяки: у сборной России отличная команда, мы гордимся местом в четвёрке

Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки прокомментировал поражение (2:4) от команды России в матче за третье место чемпионата мира — 2017.

«У сборной России отличная команда, очень мастеровитая. Но я должен сказать, что горжусь своими игрокам. Мы увидели, какое большое сердце у наших игроков, их характер. Наша команда вернулась в игру в третьем периоде. Мы не победили, но быть в четвёрке на этом турнире – хороший результат, мы им гордимся», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.