Марьямяки: у сборной России отличная команда, мы гордимся местом в четвёрке

Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки прокомментировал поражение (2:4) от команды России в матче за третье место чемпионата мира — 2017.
«У сборной России отличная команда, очень мастеровитая. Но я должен сказать, что горжусь своими игрокам. Мы увидели, какое большое сердце у наших игроков, их характер. Наша команда вернулась в игру в третьем периоде. Мы не победили, но быть в четвёрке на этом турнире – хороший результат, мы им гордимся», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Бронза, от которой грустно. Россия едва не подарила финнам медали ЧМ
Сборная России, ведя к середине матча 4:0 у Финляндии, едва не упустила бронзовые медали ЧМ-2017. Однако довела дело до победы — 5:3.