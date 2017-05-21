Россия — Финляндия: видеообзор матча за бронзовые медали ЧМ-2017

Сборная России в матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею — 2017 одержала победу над командой Финляндии, встреча завершилась со счётом 5:3. Команда Олега Знарка второй раз подряд выиграла бронзу мирового первенства.

После первого периода счёт был 1:0 в пользу россиян, голом отметился Никита Гусев. Вторая двадцатиминутка прошла успешно для команды Знарка — Владимир Ткачёв, снова Никита Гусев и Богдан Киселевич забили по голу, обеспечив серьёзное преимущество. На 40-й минуте финны отыграли одну шайбу усилиями Микко Рантанена. В третьем периоде голы Микко Лехтонена и Вели-Матти Савинайнена приблизили Финляндию к возможности сравнять счёт, но Никита Кучеров вовремя забил гол, установив на табло окончательный счёт встречи — 5:3.



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