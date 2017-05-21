Лавиолетт: все игроки «Нэшвилла» сыграли бесстрашно и очень здорово

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт прокомментировал победу над «Анахайм Дакс» (3:1) в пятом матче финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли (3-2).



«Наверное, ключевым словом действительно является баланс. Сегодня у нас не было права последней замены, мы не могли создавать на льду противостояния, которые нам хотелось. Поэтому нам нужен был состав, который способен бороться. Нужны были четыре звена, любое из которых могло выйти и противостоять любому из их четырёх звеньев. Можете спрашивать меня индивидуально о любом игроке, ответ будет одинаковым: все сыграли бесстрашно и очень-очень здорово», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

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