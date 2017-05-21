Финал ЧМ-2017 Канада — Швеция в Кёльне не собрал аншлаг

Финальный матч чемпионата мира по хоккею-2017 между сборными Канады и Швеции собрал 17 363 зрителей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Встреча проходит на «Ланксесс-Арене» в Кёльне. Всего же стадион вмещает 18 500 зрителей.

На данный момент в матче идёт третий период. Счёт 1:1. Заброшенными шайбами в матче отметились Виктор Хедман и Райан О’Райлли.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Канада — Швеция.



В матче за третье место сборная России обыграла команду Финляндии (5:3).