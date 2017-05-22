Василевский и Панарин вошли в символическую сборную ЧМ-2017

Организаторы чемпионата мира по хоккею — 2017 объявили символическую сборную турнира. Победителем ЧМ-2017 стала сборная Швеции, обыгравшая в финале команду Канады со счётом 2:1 Б. Третье место — у сборной России, переигравшей финнов (5:3).



Символическая сборная ЧМ



Василевский (Россия)

Парайко (Канада) — Зайденберг (Германия)

Панарин (Россия) — Маккиннон (Канада) — Нюландер (Швеция)



Россияне Андрей Василевский и Артемий Панарин стали также лучшим вратарём и лучшим нападающим чемпионата мира 2017 года соответственно.

Василевский признан лучшим вратарём ЧМ-2017, Панарин — лучшим форвардом