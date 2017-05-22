Конечны: Канада провела хороший финал, но победить мог только один

Форвард сборной Канады Трэвис Конечны прокомментировал поражение его команды в финальном матче чемпионата мира 2017 года со Швецией. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 в пользу шведской сборной, которая выиграла ЧМ впервые с 2013 года.

«Канада билась до конца. Мы проигрывали — 0:1, но нашли в себе силы отыграться, могли не доводить дело до буллитов. Были моменты в овертайме, но где-то не повезло, а где-то здорово сыграл вратарь соперника. Мы провели хорошую игру, она наверняка была интересна болельщикам. Но победить должен был кто-то один.

Почему не бил буллит? Не знаю, это не ко мне вопрос. Я был готов пробить», — передаёт слова Конечны корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.