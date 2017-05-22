Карлссон и Брассар получили повреждения, но сыграют в 6-м матче финала Востока

Защитники «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон и Коди Сеси, а также нападающий Дерик Брассар не смогли завершить пятый матч финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги из-за травм.

Брассар получил повреждение в столкновении с Крисом Куницем во втором периоде. Карлссон отправился в раздевалку через несколько минут после падения на лёд в борьбе со Скоттом Уилсоном.

Главный тренер «Оттавы» Ги Буше Буше сообщил, что игрокам просто был предоставлен отдых и они смогут принять участие в шестом матче.