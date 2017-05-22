Р. Ротенберг: будем делать всё возможное, чтобы вернуть наших «сборников» из НХЛ

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о ситуации с отъездом в НХЛ ряда игроков, выступавших на чемпионате мира 2017 года. Российская команда второй год подряд завоевала бронзовые медали.

«Однозначно мы будем делать всё возможное, чтобы вернуть наших «сборников» из НХЛ. Знаем, что истекают контракты у Евгения Кузнецова, у Дмитрия Орлова. Да, у нас есть те, кто уехал, но есть и те, кто вернётся из Северной Америки. ФХР сделает максимум, чтобы те ребята, которые играли на чемпионате мира, остались в КХЛ», – сказал Ротенберг.