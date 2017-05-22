Буше считает, что игроки «Оттавы» отдали всё, что было, в матче с «Питтсбургом»

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ги Буше подвёл итоги пятого матча финала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (0:7, 2-3).

«Питтсбург» разгромил «Оттаву», забросив семь шайб, счёт в серии стал 3-2

«Мы неплохо начали игру, но соперник не сбавлял обороты. Мы не смогли ничего противопоставить этому. «Питтсбург» продемонстрировал то, что мы показали в первой домашней игре в Оттаве. Они были на коне, а мы сыграли плохо, это лучшее описание матча. В хоккее необходимо уметь быстро переключаться с одной игры на другую, а в плей-офф этот элемент приобретает ещё большее значение. На протяжении всего сезона нам удавалось быстро перестраиваться после неудачного матча. После четвёртой игры в серии с «Рейнджерс» многим показалось, что мы уже сдались и не выйдем в следующий раунд.

Честно говоря, у меня нет чёткого ответа, что именно значит это поражение для клуба. Такое случалось и с другими командами, и вряд ли они могли это объяснить. Это как у водопроводчика, который один день доволен своей работой, а на другой всё идет наперекосяк. Я не думаю, что дело в отсутствии правильной подготовки к матчу. Парни отдали всё, что у них было, на льду в этой встрече. По крайней мере, на данный момент это был их максимум, просто этого оказалось недостаточно. Мы знаем, что у «Питтсбурга» команда сильнее нашей, это знает любой человек на планете. «Пингвинз» являются действующими обладателями Кубка Стэнли, это лучшая команда НХЛ. Если для кого-то это секрет, то точно не для меня. Чтобы победить «Питтсбург», «Оттаве» надо быть в наилучшей форме. В пятом матче мы были далеки от неё», — цитирует Буше официальный сайт НХЛ.