Джоэль Лундквист стал 4-м трёхкратным чемпионом мира в истории сборной Швеции

Капитан сборной Швеции Джоэль Лундквист после победы на чемпионате мира в Кёльне стал трёхкратным чемпионом мира. До этого шведский нападающий выигрывал чемпионаты мира в 2006 и 2013 годах.
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Примечательно, что 35-летний игрок стал всего четвёртым игроком в истории «Тре крунур», добившимся такого достижения. До него это были Свен Тумба-Юханссон, Матс Сундин и Юнас Бергквист. Об этом информирует официальный сайт ИИХФ.
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