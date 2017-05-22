Константин Макаров стал игроком «Куньлуня»

Нападающий Константин Макаров подписал контракт с «Куньлунь Ред Стар». Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и командой Континентальной хоккейной лиги носит односторонний характер и рассчитано на один год.

31-летний игрок выступал в минувшем сезоне за «Нефтехимик», набрал 8 (5+3) очков в 34 матчах. Его контракт с нижнекамской командой был расторгнут в феврале. Китайская команда в сезоне-2016/17 дебютировала в КХЛ, попала в плей-офф и вылетела в первом раунде.