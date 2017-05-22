«Кузня» подписала пробный контракт с форвардом Ткачуком из «Сахалина»

Клуб Континентальной хоккейной лиги новокузнецкий «Металлург» подписал пробный контракт с нападающим Алексеем Ткачуком. Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
21-летний воспитанник московского «Спартака», обладатель Кубка Харламова—2014 провёл минувший сезон в Азиатской лиге, выступая за ХК «Сахалин». Он набрал 55 (21+34) очков в 54 матчах.
Шипачёв в «Вегасе», Дадонов уходит, Гавриков в СКА? Таблица трансферов КХЛ
Шипачёв покинул СКА, Дадонов проследует за ним, Гарбутт перешёл в «Сочи», Кундратек в «Торпедо», а Фролов в «Кузню» — таблица переходов КХЛ.