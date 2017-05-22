Минское «Динамо» расторгло контракт с Кевином Лаландом

Соглашение минского «Динамо» с вратарём Кевином Лаландом досрочно прекращено по инициативе клуба. Как сообщается на официальном сайте «зубров», это решение согласовано с тренерским штабом. Также оно связано с оптимизацией бюджета на следующий сезон.

30-летний Лаланд в прошедшем сезоне провёл шесть игр в регулярном чемпионате, одержав две победы с процентом отражённых бросков 89,3 и коэффициентом надёжности 2,17. Он выступал за «Динамо» в общей сложности пять сезонов, также отыграл два года за ЦСКА и один сезон за «Витязь». Всего в КХЛ одержал 61 победу в 175 играх.