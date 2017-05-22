Нападающий «Оттавы» Уингелс избежит дисквалификации за удар в голову Уилсона

Нападающий «Оттава Сенаторз» Томми Уингелс не будет дисквалифицирован за удар в голову форварда «Питтсбург Пингвинз» Скотта Уилсона в пятом матче финала Восточной конференции. NBC Sports со ссылкой на представителя НХЛ сообщает, что Уингелс избежал дисциплинарного слушания.

Эпизод произошёл за несколько секунд до финальной сирены, Уилсон получил удар локтем в голову и сразу направился в раздевалку. Нападающий «Оттавы» не получил удаления в матче.

«Питтсбург» одержал победу со счётом 7:0 (3-2 в серии), Уилсон пропустил тренировку команды на следующий день.