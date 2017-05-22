Лундквист: шведы чувствовали, что победят. Такое же чувство было на ОИ-2006

Вратарь сборной Швеции Хенрик Лундквист прокомментировал победу на чемпионате мира по хоккею 2017 года. В финале шведы одержали победу над сборной Канады со счётом 2:1 Б.

«Год не мог закончиться лучше после неудачного окончания сезона в „Нью-Йорк Рейнджерс“. Я горд, счастлив и благодарен за то, что стал частью этой команды. Мы чувствовали, что можем стать чемпионами. Такое же чувство было на Олимпиаде 2006 года (на Играх в Турине шведы завоевали золотые медали. — Прим. „Чемпионата“)», — цитирует Лундквиста Expressen.