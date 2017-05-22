Кольяно: у «Анахайма» на кону целый сезон, мы будем отчаянной командой

Нападающий «Анахайм Дакс» Эндрю Кольяно поделился ожиданиями от шестого матча финала Западной конференции с «Нэшвилл Предаторз» (2-3 в серии).

«Давление скорее работает против них. Им нужно выигрывать. Они в одном шаге от победы в серии. Для нас на кону стоит целый сезон, так что мы будем отчаянной командой. Они выложат всё, что у них есть, чтобы взять этот матч на глазах своей публики и выйти в финал Кубка Стэнли. Но мы тоже уверенная в себе команда.

Я уверен, что наши лучшие игроки покажут свой лучший хоккей. Но и другим парням, включая меня, нужно будет внести свой вклад, потому что обычно это всё меняет. Надеюсь, это будет одна из тех игр, после которой у тебя нет чувства сожаления", — приводятся слова Кольяно на официальном сайте НХЛ.