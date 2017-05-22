Ландеског посвятил победу на ЧМ-2017 жертвам апрельского теракта в Стокгольме

Нападающий сборной Швеции Габриэль Ландеског посвятил победу на чемпионате мира по хоккею 2017 года жертвам теракта в Стокгольме, который произошёл 7 апреля.

«Мы выиграли это золото для Швеции и Стокгольма, после всего, что пережил этот город. Это для вас. Это так много значит. Это для всей Швеции.

Сложно выразить чувства, но будет здорово привезти домой золотую медаль. Я очень горжусь нашей командой, на турнире мы переживали взлёты и падения, но всегда находили способ побеждать. Я горд за Строльмана, который впервые выиграл такую важную медаль, за Хенрика и Джоэля, которые выиграли её вместе. За Вилли Нюландера, который приехал и доминировал на льду. Это просто невероятно, я очень рад за всех", — цитирует Ландескога Expressen.

7 апреля в центре Стокгольма грузовик на большой скорости въехал в толпу людей, гуляющих по центральной пешеходной улице столицы. Данная трагедия стала первым в современной истории Швеции терактом, повлёкшим человеческие жертвы. В результате погибли пятеро и получили ранение ещё 14 человек.