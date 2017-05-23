Хагелин: «Оттава» захочет отомстить, «Питтсбургу» надо захватить инициативу

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Карл Хагелин поделился ожиданиями от шестого матча финала Восточной конференции с «Оттавой Сенаторз». Благодаря победе со счётом 7:0 в пятой игре «пингвины» вышли вперёд в серии — 3-2.

«Мы должны быстро захватить инициативу, это будет ключевым. Соперник захочет отомстить и будет хорошо играть. Когда команда терпит такое разгромное поражение, ты знаешь, что она перестроится. Мы должны будем показать такой же настрой», — приводятся слова Хагелина на официальном сайте клуба.