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Кросби: счёт 7:0 неважен, важно, как «Питтсбург» проведёт следующий матч

23 мая 2017, вторник. 00:30. Хоккей

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился ожиданиями от шестого матча финала Восточной конференции с «Оттавой Сенаторз» (3-2 в серии). В пятой игре «пингвины» одержали разгромную победу со счётом 7:0.

«Победа — это победа, неважно, с каким счётом она одержана. Сейчас важно, как мы проведём следующий матч. „Оттава“ будет отчаянной командой, думаю, ты не добираешься до финала Восточной конференции, если не можешь перестроиться после поражения. Мы знаем, что во вторник они, вероятно, покажут свою лучшую игру, и мы должны им соответствовать», — приводятся слова Кросби на официальном сайте клуба.

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Пятый матч в серии «Питтсбурга» с «Оттавой» стал кошмаром для вратаря «Сенаторз» Крэйга Андерсона и праздником щедрости для «пингвинов».
Источник: Официальный сайт "Питтсбург Пингвинз" Сообщить об ошибке
Теги
Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби
Новости. Хоккей
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