Йози: «Анахайм» нельзя сбрасывать со счетов, мы должны быть готовы к испытанию

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози поделился ожиданиями от шестого матча финала Западной конференции с «Анахайм Дакс» (3-2 в серии).

«Мы услышали их в первую же секунду, как вышли из самолета. Это фантастика, что-то нереальное. Мы весь плей-офф не устаём повторять, что наши фаны — это нечто особенное, но чтобы вот так посреди воскресенья такой толпой приехать в аэропорт… Даже трудно передать, как много это для нас значит.

Мы знаем, насколько крутая у них команда. Их нельзя сбрасывать со счетов ни в каком матче, ни в какой серии. Мы должны подготовить себя к серьёзнейшему испытанию", — приводятся слова Йози на официальном сайте НХЛ.