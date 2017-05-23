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Йози: «Анахайм» нельзя сбрасывать со счетов, мы должны быть готовы к испытанию

23 мая 2017, вторник. 00:58. Хоккей

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози поделился ожиданиями от шестого матча финала Западной конференции с «Анахайм Дакс» (3-2 в серии).

«Мы услышали их в первую же секунду, как вышли из самолета. Это фантастика, что-то нереальное. Мы весь плей-офф не устаём повторять, что наши фаны — это нечто особенное, но чтобы вот так посреди воскресенья такой толпой приехать в аэропорт… Даже трудно передать, как много это для нас значит.

Мы знаем, насколько крутая у них команда. Их нельзя сбрасывать со счетов ни в каком матче, ни в какой серии. Мы должны подготовить себя к серьёзнейшему испытанию", — приводятся слова Йози на официальном сайте НХЛ.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Анахайм Дакс Нэшвилл Предаторз Роман Йози
Новости. Хоккей
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