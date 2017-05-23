Карлайл: я не могу жаловаться, «Анахайм» играл отчаянно

Главный тренер «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл прокомментировал вылет своей команды из плей-офф НХЛ на стадии финала Западной конференции. Специалист привёл «Дакс» к победе в розыгрыше Кубка Стэнли в 2007 году.

«Я смотрю на нашу проделанную работу, на нашу игру и не думаю, что могу жаловаться. Да, мы могли улучшить определённые моменты, но успеха мы добились, играли отчаянно с первого матча и не сдавались до второй пропущенной в пустые ворота шайбы», — цитирует специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.