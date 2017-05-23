У Хомицкого и Бутырской родился третий ребёнок — сын Гордей

В семье защитника ХК «Сочи» Вадима Хомицкого и фигуристки Марии Бутырской родился третий ребенок. Мальчика назвали Гордеем.

«Руководство, тренеры, партнёры по команде и весь коллектив ХК «Сочи» поздравляют защитника сочинцев и его супругу Марию Бутырскую с рождением сына. Вадим и Мария решили назвать сына Гордеем. Поздравляем родителей и желаем им только приятных хлопот, а ребёнку – богатырского здоровья, большого счастья и удачи на жизненном пути!» — сказано в сообщении на официальном сайте клуба.