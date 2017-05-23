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Вайсфельд настаивает на жёстком потолке зарплат

23 мая 2017, вторник. 12:23. Хоккей

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд порассуждал о системных ошибках в российском хоккее.

«Сильные игроки у нас будут появляться всегда. Потому что страна огромная, в хоккей играет много людей и талантов хватает. Но если рассматривать этот вопрос глобально, то вот в НХЛ с утра до ночи только и думают – как выравнять уровень команд? Да и для ИИХФ гораздо лучше, чтоб чемпион мира менялся каждый год. А в КХЛ расстояние между бедными и богатыми увеличивается. По-моему, нам эту дистанцию надо сокращать! Бюджеты богатых клубов понемногу уменьшать, а бедные, наоборот, вверх подтягивать.

Вводить жёсткий потолок зарплат? Однозначно. Пусть он будет хоть пять миллиардов, но обязательно жёсткий. Нельзя бесконечно его превышать. Вот 24 мая состоится совет директоров КХЛ, который примет решение по этом вопросу. Например, руководитель «Сибири» Кирилл Фастовский высказал недавно точку зрения, с которой и я согласен, – давайте определимся! Либо мы поднимаем коммерческую привлекательность лиги, либо у нас клубы ползимы не играют в хоккей. Плюс сумасшедшие перерывы на Евротуры. Понятно, что они нужны для сборной. Но канадцы вон приехали, познакомились в аэропорту и опять в финале сыграли. Пусть сборная играет на Евротуре. Но чемпионат при этом останавливать не надо. Берите максимум два человека из клуба в сборную и играйте.

Отъезд в НХЛ? Тут всё очень просто. Представь, что ты оперный певец. Где ты предпочтёшь петь – в Шепетовке или «Ла Скала»? Какая Олимпиада, если тебе сегодня говорят: в «Ла Скала» есть контракт. А завтра его может уже не быть! Не дай бог травма. Или просто сезон не сложится, молодые конкуренты подрастут… Там же очередь стоит на каждое место! Важно, какие у человека приоритеты. Если нужны деньги – лучше остаться в России. Здесь их больше заработаешь. Или, например, вариант Евгения Медведева. Человек в 30 лет поехал в «Филадельфию», чтобы самому себе доказать: я могу играть в НХЛ. Сыграл, доказал. И вернулся обратно», – цитирует Вайсфельда «Советский спорт».

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Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев Леонид Вайсфельд
Новости. Хоккей
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