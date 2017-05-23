Фетисов считает, что в КХЛ нет равенства, а купленный результат ничего не стоит

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов порассуждал о проблемах КХЛ.

«Изначально КХЛ создавалась именно для того, чтобы ребята из лиги могли приехать в сборную России и выиграть медали для страны. Конечно, в самой лиге могло всё сложиться немного лучше. Мы закладывали в основе нового турнира принципы равенства, но сейчас их нет. К примеру, худшая команда регулярного чемпионата должна была получать лучшего новичка, а также везде должен был быть потолок зарплат. Конкуренция должна быть в основе всего.

Сейчас такая ситуация, что порой большие и богатые клубы приезжают и забирают лучших хоккеистов из других команд. В этой ситуации, когда есть разделение на богатых и бедных, сложно оценить работу менеджмента клуба, так как купленный результат ничего не стоит», — сказал Фетисов в эфире «Спорт FM».