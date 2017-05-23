Кольяно: в шестом матче «Анахайм» играл лучше «Нэшвилла», но наш сезон окончен

Нападающий «Анахайм Дакс» Эндрю Кольяно прокомментировал поражение в финале Западной конференции от «Нэшвилл Предаторз». В шестом матче серии «утки» перебросали соперника более чем в два раза (41-18), но проиграли со счётом 3:6. «Хищники» выиграли серию со счётом 4-2.

«Я всегда думал, что в плей-офф, если ты играешь лучше соперника, обычно побеждаешь. Мне кажется, в шестом матче шайба вообще не задерживалась в нашей зоне, но результат был не в нашу пользу. Игра окончена. Сезон завершён», — цитирует Кольяно Sportsnet.