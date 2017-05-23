Стоун: «Оттава» не потратила все силы в пятом матче, это положительный момент

Нападающий «Оттава Сенаторз» Марк Стоун поделился ожиданиями от шестого матча финала Восточной конференции с «Питтсбург Пивнгвинз» (2-3 в серии).

«Впервые в этом розыгрыше плей-офф мы попали в ситуацию, когда одно поражение может завершить наш сезон. Очевидно, мы внесём определённые изменения в тактический рисунок игры. Положительным моментом является то, что мы не использовали всей энергии в предыдущем матче. Когда стало понятно, что матч не спасти, целый ряд игроков получили отдых. Если бы мы уступили в плотной борьбе, то истратили бы намного больше сил. Странно говорить об этом, но в какой-то степени после столь крупных поражений легче отойти, чем от проигрыша в матче с равными шансами на успех», — приводятся слова Стоуна на официальном сайте НХЛ.