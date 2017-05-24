Салливан: чтобы добиться успеха, «Питтсбург» должен сохранить уровень самоотдачи

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился ожиданиями от шестого матча финала Восточной конференции с «Оттавой Сенаторз» (3-2 в серии).

«Надо принимать каждый матч как единственный. На данный момент мы ещё ничего не достигли. Мы проводим матч, анализируем его, извлекаем уроки и готовимся играть дальше. И в этом плане ничего не поменялось. Сегодня утром мы посмотрели фильм о прошлой игре, разобрали её и готовимся дальше.

Нам противостоит сильный соперник, которого мы очень уважаем. Нам нужно показать свой лучший хоккей. Надо сохранить тот уже уровень самоотдачи, внимания к деталям и готовности самопожертвования ради друг друга. Только так можно добиться успеха. Вот на чём мы концентрируемся и о чём говорили с командой сегодня утром и будем продолжать говорить», — приводятся слова Салливана на официальном сайте НХЛ.