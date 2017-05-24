Буше: вратарь «Оттавы» Андерсон провёл незабываемый вечер

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ги Буше прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» (2:1, 3-3 в серии) в шестом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли.

Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в 6-м матче серии с «Оттавой»

«Скажу честно, что если бы у меня не было вратаря номер один, то я бы не захотел тут работать. У меня была пара сезонов в прошлом без первого номера, и это был ад, потому что все усилия погружаются во тьму, и без первого номера по большому счету ничто не имеет значения. Всё начинается с вратаря, который у нас есть, и сегодня Андерсон провёл незабываемый вечер», – сказал Буше.