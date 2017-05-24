Задрафтованный «Торонто» Тонинато из NCAA может выйти на рынок свободных агентов

Нападающий Доминик Тонинато 16 августа может стать неограниченно свободным агентом, сообщил его агент Нил Шихи. 23-летний игрок был задрафтован «Торонто Мэйпл Лифс» в 2012 году в 5-м раунде под общим 126-м номером.

Последние 4 сезона хоккеист выступал в NCAA за университет Миннесоты в Дулуте, набрав 91 (54+37) очко в 154 матчах. В минувшем сезоне он был капитаном команды и дошел с ней до финала национального чемпионата.

«Торонто» может иметь проблемы с его подписанием из-за лимита на количество игроков на контракте за сезон (50, в сезоне-2016/17 «Лифс» выбрали его полностью). При этом Тонинато не хочет подписывать контракт только с клубом АХЛ. Форвардом интересуются другие клубы НХЛ.