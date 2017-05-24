Быков: исключить «Кузню» — спилить сук, на котором сидите. Лбом упасть хотите?

Бывший главный тренер сборной России, двукратный обладатель кубка Гагарина Вячеслав Быков прокомментировал ситуацию с возможным исключением новокузнецкого «Металлурга» из КХЛ.

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«Вы меня не разыгрываете? Я общался с руководителем новокузнецкого «Металлурга» Сергеем Зиновьевым, который играл у меня в сборной. Великий центрфорвард, сейчас хороший менеджер. Он сказал, что никаких вопросов по финансированию у них не возникает. Как я знаю, Зиновьев расчистил там всё серьёзно. Теперь проблем нет. Всё в полном порядке. Прозрачно, по делу – чисто и профессионально. Вот почему я удивляюсь, когда слышу призыв: «Кузню» нужно убрать!

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Я слышал, что у нас недостаточно хороших игроков на все 29 клубов. И этот аргумент точно не выдерживает критики. Вот в КХЛ вкладываются большие средства, в первые команды. Но ведь хорошие игроки появляются благодаря Новокузнецку, и они потом подпитывают клубы-фавориты. Что же вы, ребята, хотите спилить сук, на котором сидите? Лбом упасть захотели? И теперь корите «Металлург» за последнее место? Сами засовываете клуб в дыру, обедняя состав, – а потом убрать его хотите? Или просто помочь «Кузне», сохранить ребят и их будущее? Зачем же губить на корню?» – цитирует Быкова «Советский спорт».