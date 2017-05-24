Гавриков: «Коламбус» хотел пригласить меня на плей-офф

Защитник «Локомотива» Владислав Гавриков прокомментировал свой возможный отъезд в Национальную хоккейную лигу.

«Травма на ЧМ-2017? Повредил боковую связку. Шесть недель – это гарантированное выздоровление. Но могу поправиться и за месяц.

Моё будущее? Я тоже думаю – вместе со всеми. Сейчас вернусь в Ярославль и вплотную займусь этим вопросом.

«Коламбус» хотел пригласить на плей-офф? Да, это правда. «Коламбус» спрашивал о такой возможности.

Насколько будет важен фактор Олимпиады? Я всё ещё думаю», – цитирует Гаврикова «Советский спорт».