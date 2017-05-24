План развития КХЛ с 2017 по 2023 год

Стал известен план развития Континентальной хоккейной лиги с 2017 по 2023 год, об этом рассказал президент лиги Дмитрий Чернышенко.



Напомним, новокузнецкий «Металлург» и хорватский «Медвешчак» не будут выступать в КХЛ начиная с сезона-2017/18. Оба клуба были исключены руководством по спортивно-финансовому принципу. С сезона-2018/19 Континентальная хоккейная лига планирует сократить количество клубов до 24.



Решение исключить «Кузню» из Континентальной хоккейной лиги подверг критике известный российский тренер Вячеслав Быков.

Быков: исключить «Кузню» — спилить сук, на котором сидите. Лбом упасть хотите?