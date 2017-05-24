Зиновьев: исключение «Кузни» идёт вразрез с регламентом, это проступок лиги

Генеральный менеджер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев прокомментировал решение совета директоров КХЛ, согласно которому клуб исключён из состава участников лиги.



«Решения, которые сегодня были оглашены, понятны и внятны. Но они были приняты ближе к концу чемпионата, и мы до конца верили, что у нас будет ещё время для того, чтобы исправить ту ситуацию, в которой мы находились в последнее время. Мы верили в то, что нам дадут ещё один год поучаствовать в чемпионате. Консалтинговый анализ, который нам представили на прошлом заседании совета директоров, был новым. В начале сезона его ещё не было. Решения, принятые сегодня, идут вразрез с регламентом, который существует и от которого мы отталкиваемся.



До конца верил, что все критерии будут применены с начала следующего года и у нас будет возможность немножко подправить ситуацию. Но, к сожалению, сегодня было принято не очень обоснованное и непопулярное решение. Целый регион с населением более чем в два миллиона жителей оставлен без хоккея. Лига совершила небольшой проступок. Многие игроки вышли из „Кузни“. Те правила игры, которые диктует лига, — об этом нужно говорить в начале сезона», — передаёт слова Зиновьева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Чернышенко: «Кузня» по всем параметрам последняя, исключение справедливо «Кузню» и «Медвешчак» исключили из КХЛ, потолок зарплат будет снижаться, а налог на роскошь уходит в стабилизационный фонд.