Савицкис: жёсткий потолок зарплат нужен, чтобы сделать КХЛ коммерческой лигой

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис прокомментировал изменение структуры и состава КХЛ.



«Мы долго совещались, потому что были очень важные вопросы. Мы обсуждали дальнейшее развитие Континентальной хоккейной лиги. Я думаю, что принятые решения – правильные, мы работаем на перспективу. КХЛ нужна ещё более конкурентная среда по всем её показателям, нам нужно улучшать качество лиги. Я думаю, что это повлияет на развитие хоккея в тех странах, где есть клубы из Континентальной хоккейной лиги. Мы приняли решение наконец-то создать в лиге жёсткий потолок заплат. Но другого пути нет. Нам нужно искать возможности для того, чтобы КХЛ стала коммерческой лигой. Это будет трудно, но иного вектора развития я не вижу.



Сможет ли КХЛ реализовать стратегию в указанный срок? Сама стратегия – хорошая штука. Чем тщательнее она разработана, тем сложнее внести в неё коррективы. Но если жизнь заставит, то почему нет? Мы же не догматики, мы – диалектики. Руководство КХЛ всегда готово к диалогу. Исключение «Металлурга»? Это также был сложный вопрос. Ранее мы работали на расширение лиги, это было правильно. Сейчас мы приняли жёсткое решение, которое всем далось тяжело. Там будет команда в ВХЛ – и это не самый плохой вариант. Это не конец хоккея для Новокузнецка». — цитирует Савицкиса пресс-служба лиги.