Сергей Мозякин стал обладателем приза «Золотая клюшка»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин получил приз «Золотая клюшка», вручаемый самый ценному игроку регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В регулярном чемпионате-2016/17 Мозякин набрал 85 (48+37) очков, добавив ещё 24 (7+17) очка в плей-офф.
Прежние обладатели приза:
2008/09 Данис Зарипов («Ак Барс»);
2009/10 Александр Радулов («Салават Юлаев»);
2010/11 Александр Радулов («Салават Юлаев»);
2011/12 Александр Радулов («Салават Юлаев»);
2012/13 Сергей Мозякин («Металлург» Мг);
2013/14 Сергей Мозякин («Металлург» Мг);
2014/15 Александр Радулов (ЦСКА);
2015/16 Сергей Мозякин («Металлург» Мг).
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