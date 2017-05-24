«Лучшей тройкой» регулярного чемпионата признано звено Гусев – Шипачёв – Дадонов

Награду «Лучшая тройка», которую вручают лучшей тройке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, получило звено игроков СКА Никита Гусев – Вадим Шипачёв – Евгений Дадонов.
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«Лучшие тройки» в истории КХЛ:
2008/09 Алексей Морозов – Тони Мортенссон – Данис Зарипов («Ак Барс») – 55;
2009/10 Петр Чаянек – Алексей Яшин – Максим Сушинский (СКА) – 50;
2010/11 Мэтт Эллисон – Райан Веске – Чарльз Линглет («Торпедо») – 58;
2011/12 Алексей Морозов – Нико Капанен – Данис Зарипов («Ак Барс») – 46;
2012/13 Николай Кулёмин – Евгений Малкин – Сергей Мозякин («Металлург» Мг) – 40;
2013/14 Сергей Мозякин – Ян Коварж – Данис Зарипов («Металлург» Мг) – 71;
2014/15 Брэндон Боченски – Дастин Бойд – Найджел Доус («Барыс») – 62;
2015/16 Брэндон Боченски – Дастин Бойд – Найджел Доус («Барыс») – 50.