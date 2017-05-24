Форвард Артём Манукян стал лучшим игроком сезона Молодёжной лиги

Лучшие хоккеисты Молодёжной хоккейной лиги получили награды по итогам сезона.

Лучшим игроком МХЛ признан нападающий «Омских Ястребов» Артём Манукян. Он же стал лучшим бомбардиром. Нападающий набрал 105 очков в 60 матчах, установив рекорд МХЛ по результативности.

Лучшим снайпером стал форвард «Омских Ястребов» Антон Ковалёв. Нападающий забросил 41 шайбу в 53 матчах. Также форварду принадлежит рекордная результативная серия лиги, которая насчитывает 28 матчей кряду.

Лучшим защитником сезона признан Эдуард Насыбуллин. Капитан «Ирбиса» в 58 матчах набрал 31 очко при показателе полезности "+36".

Лучшим вратарём сезона признан Константин Волков из СКА-1946. Голкипер «армейцев» – лидер лиги по проценту побед. Голкипер отразил 93,4% бросков по своим воротам и продемонстрировал коэффициент надежности 1,74.