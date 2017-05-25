Каллен: Кросби — исключительный лидер, его умения поражают воображение

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Каллен в преддверии седьмого матча серии с «Оттавой Сенаторз» поделился мнением о лидерских качествах капитана команды Сидни Кросби.



»Сид является исключительным лидером. В первую очередь, за него все говорят его действия на льду. То, что он умеет делать на площадке, поражает воображение. Более того, ему свойственно выходить на первый план в ключевых матчах, его игра становится еще лучше, когда ставки чрезвычайно высоки", — приводит слова Каллена официальный сайт НХЛ.

Сказки Андерсона. Вратарь остановил Малкина и подарил «Оттаве» шанс Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон выдал лучший матч в сезоне и добился права на седьмую игру в серии с «Пингвинз».