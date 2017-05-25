Фетисов: я отказываюсь от своих слов о запрете на отъезд в НХЛ до 28 лет

Член совета директоров КХЛ, двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов сказал, что отказывается от своего предложения по вводу запрета на отъезд хоккеистов в НХЛ до 28 лет, которое он сделал в 2015 году.

«Нет, я отказываюсь от своих слов. Ребята там растут намного быстрее, чем здесь. Я когда это говорил, нужна была совершенно другая система. Нужны были равные возможности, чтобы у хоккеиста была возможность расти. Сейчас уровень там и здесь совершенно разный…

Посмотрите, великие ребята, которые играли в НХЛ на высочайшем уровне, приезжают сюда и деградируют. Имён называть не буду. Это то, что предполагает система. Спортивный принцип существует в НХЛ, в Швеции, Швейцарии, Финляндии, он, кто бы что ни говорил, существовал в Советском Союзе. В КХЛ он тоже есть… Но я же не просто так вспоминаю СССР. Там были некие принципы, которые родили неповторимый хоккей. Думаю, это тема для широкого обсуждения", — цитирует Фетисова «Р-Спорт».